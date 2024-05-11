Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В реках Сочи ожидается подъём уровней воды, они могут достичь опасных отметок в выходные. Об этом 11 мая предупредила Единая система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Артур Лебедев / РИА Новости

«В период 11–12 мая в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением опасных отметок», — сказано в сообщении.

Синоптики прогнозируют в Сочи и Сириусе в течение 11 мая сильный дождь, грозу и ветер до 17 м/с. В Краснодарском крае с 11 по 13 мая объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с градом в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в трёх поселениях Чаинского района Томской области в связи с ухудшением паводковой ситуации ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По состоянию на 2 мая в пострадавшей от паводков Курганской области оставались подтопленными 648 жилых и 6628 дачных домов в 13 населённых пунктах. 30 апреля уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана снизился до 843 сантиметров — на семь сантиметров ниже отметки «опасное явление».

Также сообщалось, что к 5 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском в Тюменской области поднялся до отметки 1234 сантиметра. При этом критическую отметку опасного явления для Абатского составляет уровень в 960 сантиметров. В самом негативном варианте развития событий в Абатском районе могут оказаться затоплены 22 населённых пункта, в которых проживают свыше 2,5 тысячи человек.