Ростов-на-Дону, 11 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. По факту схода вагонов-цистерн грузового поезда на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области организована проверка. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

Южная транспортная прокуратура

«Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с тем отмечается, что по поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — добавили в прокуратуре.

Южная транспортная прокуратура

В ведомстве также подчеркнули, что Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров из-за задержек поездов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 мая произошёл сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием цистерны с топливом.

На станции Куберле продолжаются восстановительные работы, пожар был потушен.

В результате ЧП задержали выезд пяти пассажирских поездов: № 455 Челябинск — Волгоград, № 358 Имеретинский курорт — Уфа, № 113 Санкт-Петербург — Адлер, № 98 Кисловодск — Тында и № 14 Имеретинский курорт — Саратов