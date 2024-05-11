Белгород, 11 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. В Белгороде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием «Газели» и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, в том числе ребёнок. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Кадр из видео

По данным ведомства, ДТП произошло около 10:15 мск на перекрёстке улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек: шесть человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot», — сообщили в ведомстве.

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В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая четыре человека погибли, двое пострадали в результате автомобильной аварии на 207-м км трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.

29 апреля в Краснодарском крае автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В аварии погибли пять человек, в том числе водители обоих транспортных средств.

В Башкирии 28 апреля в ДТП погибли двое детей и двое взрослых. Также пострадали три человека. Авария произошла из-за того, что на дороге столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и Chevrolet Lanos.