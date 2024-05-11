Анкара, 11 мая, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Всё более пугающей становится вероятность ядерного военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом пишет турецкая газета T24.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Турция должна быть готова к такому раскладу»,— заявляет автор статьи, колумнист Хакан Аксай.

Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Запад всегда способен и достаточно смел для реализации «идеального плана».

«Война может разразиться в результате преднамеренного нападения, или «случайная пуля» может опустошить мир или регион», — написал Аксай.

Также в статье он указал, что сейчас всем «дышит в затылок» конфликт между Россией и НАТО, который может стать или ядерной катастрофой, или третьей мировой войной.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент России Владимир Путин сообщил, что министерства обороны и генеральные штабы РФ и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия.

Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия предупреждает США и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания, заявил в свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка западных войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в войну, симметричный ответ со стороны России и мировую катастрофу. Медведев добавил, что лидерам стран Запада в данном случае не удастся «укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции), ни на Даунинг стрит, 10 (резиденция премьер-министра Британии)».

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем глава государства напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.