Москва, 11 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 мая в Кремле провёл встречу с и. о. вице-премьера, министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

В работе правительства России до утверждения его в новом составе не должно быть сбоев, сказал президент, отметив, что Мантуров в прежнем составе правительства курировал важнейший блок промышленных вопросов, а значительные объёмы работы в этом направлении идут в рамках «Ростеха».

«Я бы хотел с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить её в ближайшее время», — сказал глава государства.

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В этой сфере многое уже сделано, но есть вопросы, которые требуют особого внимания, добавил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

СМИ ранее сообщали, что Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли. По данным источников, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

10 мая в ходе выступления в Госдуме Мишустин заявил, что обсудит с президентом повышение для министра, курирующего промышленность и торговлю. Так он ответил на вопрос депутатов о возможном повышении главы данного направления в правительстве до поста первого вице-премьера.