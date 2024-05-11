Нью-Йорк, США, 11 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Американский математик, инвестор, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Некролог опубликован на сайте учреждённого им фонда.

Gleuschk Джим Саймонс

«С большой печалью Фонд Саймонса объявляет о смерти своего соучредителя и почётного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Представители фонда назвали Саймонса «легендой инвестирования», вдохновенным и щедрым филантропом. Причины смерти в организации не назвали.

Джим Саймонс родился 25 апреля 1938 года в городе Ньютон штата Массачусетс. Учился в Массачусетском технологическом институте (MIT) и Калифорнийском университете в Беркли. Преподавал математику в MIT и Гарварде, возглавлял математический факультет университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке. Занимался математическими исследованиями в области теории струн, топологии и физики конденсированных сред.

В 1978 году Саймонс основал компанию, которая через четыре года стала инвестиционным фондом Renaissance Technologies. Хедж-фонд одним из первых в мире выявлял закономерности рынка и прогнозировал изменения цен с помощью количественного анализа. В 1994 году инвестор учредил фонд поддержки исследований в области науки.