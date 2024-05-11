Сан-Франциско, США, 11 мая, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В результате мощной геомагнитной бури интернет-спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку, сообщил американский миллиардер Илон Маск.

EPA/ТАСС Илон Маск

«Спутники Starlink испытывают большую нагрузку, но пока справляются», — написал Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам предпринимателя, солнечная геомагнитная буря стала крупнейшей за долгое время.

Как передавало ИА Регнум, лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщила, что 11 мая магнитная буря пятого, высшего уровня наблюдается на Земле впервые за последние 20 лет.

Бурь такой мощности на Земле не было с 11 сентября 2005 года. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону Земли четыре облака плазмы исключительного размера, ранее отметили в лаборатории.

По оценке специалистов, выбросы должны были слиться в единый ещё более крупный объект, чтобы достигнуть планеты в ночь на 11 мая. К утру 10 мая на Солнце зафиксировали шесть вспышек высшего балла X, уровень вспышечной активности в пике достигал 9,8 по десятибалльной шкале.

10 мая специалисты в США зафиксировали наступление на Земле магнитной бури уровня G5 в 06:54 вечера по восточному времени. Они предупредили, что геомагнитный шторм будет наблюдаться 11 и 12 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что пик активности бури придётся на 11 мая. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В России раскинулась «обширная зона полярных сияний».