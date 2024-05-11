Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах, которые Волк выложила вместе с сообщением, видно, как мужчина в тёмное время суток подошёл к подъезду многоквартирного дома, достал из кармана предмет, похожий на шприц, и выплеснул из него жидкость на Знамя Победы, которое было установлено на козырьке над входом в подъезд.

Уточняется, что сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королёва, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ», уточнила Ирина Волк.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая стало известно, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии. Вандалы залили краской памятник советским воинам в городе Хельсинки, сообщили ранее в российском посольстве в Финляндии.

В феврале СКР возбудил уголовное дело по факту осквернения могилы героя Великой Отечественной войны Андрея Колбинского в Молдавии. Неизвестные сорвали гранитную плиту, установленную на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве.

В марте в немецком городе Пренцлау неизвестные осквернили мемориал на кладбище, где захоронены 354 советских воина. Злоумышленники нанесли на памятник антироссийские надписи.

В январе в Ереване мужчина раскидал венки и цветы, возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда, и растоптал ногами ленту-триколор. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.