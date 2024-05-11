Москва, 11 мая, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Власти готовят варианты льготной ипотеки для семей с детьми старше шести лет и могут представить их в ближайшее время, заявил 11 мая и. о. вице-премьера Марат Хуснуллин.

Известия/ Константин Кокошкин

Он отметил, что предложения по этому поводу готовит Минфин.

«Будут варианты в ближайшее время, сейчас идёт обсуждение», — приводит слова Хуснуллина «Прайм».

Ранее и. о. главы Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что идеи в области льготной ипотеки для семей с детьми старше шести лет находятся в процессе отработки. И. о. замглавы Минфина Иван Чебесков отметил, что обсуждаются различные варианты, в целом же правительство активно работает над разработкой новых мер поддержки семейного жилья, информировало MK.RU.

Как сообщало ИА Регнум, Чебесков 26 апреля подчёркивал, что семейную ипотеку точно продлят, по меньшей мере для семей с детьми младше шести лет.

1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года. О необходимости продолжить действие этой программы глава государства заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года.

Минфин 4 марта объявил, что на продление программы семейной ипотеки до 2030 года потребуется выделить из федерального бюджета 1,5 трлн рублей. В ведомстве уточнили, что окончательные расходы будут зависеть от изменения ключевой ставки.

Вместе с тем близкие к Минфину источники утверждают, что российские власти рассматривают идею повысить до 12% ставку по ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Отмечалось, что такой шаг якобы позволит избежать случаев, когда заёмщики покупают недвижимость для инвестиций.