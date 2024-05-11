Киев, 11 мая, 2024, 11:21 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области прозвучал сигнал о ракетной опасности. Об этом сообщает «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Киеве воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Также тревогу об опасности с воздуха объявили в десяти регионах на востоке, в центре и на юге Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно им, на 10:42 мск тревога звучала в Киеве и Киевской области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевских областях.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая на территории Харьковской области зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.