Москва, 11 мая, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Русофобская политика властей Финляндии привела к остановке в этой стране промышленных предприятий, убыткам турбизнеса и к тому, что граничащие с Россией регионы пустеют. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Известия/Константин Кокошкин

По словам дипломата, в Финляндии в последнее время насаждался миф «угрозы с Востока», в который благодаря усилиям средств массовой информации начали верить и простые граждане.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», — заявил Беляев.

Он добавил, что туристический бизнес Финляндии несёт убытки на фоне закрытия границ для миллионов российских путешественников, а восточные регионы Финляндии столкнулись с депопуляцией.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение борьбой с якобы большим потоком въезжающих через Россию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. При этом Хельсинки обвинил в ситуации с нелегальной миграцией российскую сторону.

В начале апреля 2024 года Государственный совет Финляндии принял решение оставить российскую границу закрытой на неопределённый период. Как заявили в правительстве, решение приняли в связи с якобы ростом угрозы незаконной миграции.

В марте финские СМИ сообщили, что муниципалитет Виролахти, расположенный на границе с Россией, пришёл в упадок. Журналисты заявили о пустых улицах и предупредили, что ему грозит исчезновение. И даже после этого правительство страны приняло решение, что граница Финляндии и России останется закрытой на неопределённый период.

7 апреля русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией вышли на улицы Хельсинки. Протестующие заявили о нарушении прав и призвали финское правительство отменить решение.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобными действиями Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового сообщества, а также портит жизнь собственному населению.