Эль-Кувейт, 11 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах вечером 10 мая выпустил указ о роспуске парламента, который избрали в начале апреля. Кроме того, приостановлено действие некоторых статей конституции, объявили в эфире государственного телевидения.

AP/TASS

«Исходя из высших интересов государства, приказываем следующее: во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей конституции на срок не более четырёх лет», — зачитали дикторы.

Кроме того, в указе эмира говорится, что причиной такого решения стали разногласия на политической сцене Кувейта.

«Они достигли уровня, который не позволяет нам больше молчать», — процитировало слова шейха СМИ.

По решению эмира ряд полномочий парламента переходит к нему и правительству страны.

После роспуска парламента Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах обратился к нации и подчеркнул, что никто не стоит выше закона. По словам политика, он не допустит разрушения государства. Кое-кто из депутатов, по его словам, вмешивался в полномочия эмира, а некоторые навязывали условия по оказанию помощи в формировании правительства. Это неприемлемо, поскольку такое право принадлежит эмиру, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха привели к присяге перед Национальным собранием 20 декабря 2023 года. Он стал 17-м правителем Кувейта после кончины бывшего эмира, его старшего брата Навафа.

О смерти 86-летнего эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха объявили 16 декабря 2023 года. Страна на 40 дней погрузилась в траур. В конце ноября правителя госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Он возглавлял Кувейт с 30 сентября 2020 года.