Москва, 11 мая, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Хор Сретенского монастыря исполнил 10 мая песни, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт «Песни Великой Победы» состоялся при поддержке «Роснефти» на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Программа включала лучшие композиции времен Великой Отечественной войны, а также произведения более поздних лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Концерт «Песни Великой Победы» прошел на ВДНХ при поддержке «Роснефти»

Хор Сретенского монастыря — один из самых известных церковных хоровых коллективов России. Коллектив побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых сценах. «Роснефть» оказывает поддержку хору с 2015 года. За это время музыкальный коллектив провел множество концертных туров, среди которых — «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь».

По окончании концерта в павильоне «Роснефти» прошла автограф-сессия артистов хора, а также тематическая викторина с призами.

«Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.