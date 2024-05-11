Париж, 11 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Франция призвала Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе в секторе Газа. Министерство иностранных дел Франции разместило соответствующее заявление в социальной сети Х.

TASS/EPA/ABIR SULTAN

«Мы призываем израильские власти немедленно прекратить эту военную операцию и вновь встать на путь переговоров — единственный, который может привести к немедленному освобождению заложников и достижению устойчивого режима прекращения огня», — следует из сообщения французского МИД.

Также ведомство выразило сожаление в связи с военной операцией Израиля. Она, по его мнению, угрожает стать причиной катастрофической ситуации для мирных жителей анклава, которых уже несколько раз перемещали. Министерство обратило внимание на то, что у мирных жителей в Газе больше не осталось безопасных мест.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале военной операции в Рафахе. Она проинформировала о взятии под контроль пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе прекращён.

В ночь с 6 на 7 мая стало известно, что глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждёт от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с Ханией. При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжил наносить удары по Рафаху, который является гуманитарным коридором.

Египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отменить мирный Кэмп-Дэвидский договор с Израилем из-за того, что ЦАХАЛ начала военную операцию в городе Рафахе в секторе Газа, расположенном у границы с Египтом.

Глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что США прекратят вооружённую поддержку Израиля в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Также президент США признал, что американское вооружение, поставляемое в Израиль по его распоряжению, стало причиной гибели мирных жителей в секторе Газа.

Армия обороны Израиля утром 10 мая нанесла новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа.