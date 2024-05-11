Москва, 11 мая, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Москва не имеет морального права бросить в беде россиян и закрыть в странах Прибалтики российские посольства, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

РИА Новости/ Евгений Одиноков

По его словам, в странах Прибалтике, особенно в Латвии и Эстонии, живут много русскоязычных людей, часть из которых — граждане России. Многие из них подвергаются гонениям со стороны властей за «инакомыслие», добавил он.

«В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики», — сказал дипломат журналистам.

Он также напомнил, что инициатором разрыва дипломатических отношений выступала не Россия. Москва всеми силами старалась сохранить возможность диалога в любых условиях, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта посол по особым поручениям, заместитель главы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович заявил, что действия властей стран Прибалтики по срыву выборов президента России нельзя прощать. Москва будет обращаться по этому поводу в международные инстанции. Посольство РФ в Латвии сообщило, что у российских избирателей отбирали латвийские документы, удостоверяющие личность.

Посольство России назвало такие действия властей Латвии во время выборов президента России изощрённой формой издевательства над российскими гражданами, которые идут «в родное посольство» реализовать своё законное конституционное право.

Ранее глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу — парламенту страны — признать Московский патриархат террористической организацией. В Эстонской православной церкви 10 апреля заявили, что не будут разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ), так как на церковном уровне для этого нет оснований.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса признать РПЦ «террористической» организацией.

Она отметила, что все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами? — добавила дипломат.