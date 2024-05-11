Курган, 11 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Около 350 жилых и более 5,7 тыс. дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, сообщает 11 мая пресс-центр управления МЧС России по региону.

МЧС Курганской области

За минувшие сутки в Кетовском районе и Кургане вода ушла от восьми жилых и 60 дачных домов, с пяти приусадебных участков. В семи муниципальных образованиях, в девяти населённых пунктах пока подтоплены 346 жилых и 5718 дачных домов, семь низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог.

Днём ранее в МЧС сообщили, что откачали 14 тыс. кубометров воды с открытых территорий и просушили девять жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 2 мая в пострадавшей от паводков Курганской области оставались подтопленными 648 жилых и 6628 дачных домов в 13 населённых пунктах. 30 апреля уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана снизился до 843 сантиметров — на семь сантиметров ниже отметки «опасное явление».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 24 апреля заявил, что ущерб от паводков в регионе может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей. Он уточнил, что эта сумма включает обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС и нанесённый инфраструктуре ущерб.

Распоряжением от 2 мая правительство России выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка жителям, а также проведения восстановительных работ в регионе.