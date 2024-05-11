Москва, 11 мая, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Морская пехота Северного флота ВС России отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

ергей Мальгавко/ТАСС

«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что тренировки максимально приближены к реальности, каждый военный знает свою задачу и своё место, для этого используют макет лодки из брёвен.

В ведомстве добавили, что военные в полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнём, занимают условный плацдарм. При этом на каждого военнослужащего приходится порядка 30 кг груза, большая часть которого состоит из оружия и боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля ВС России уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ, которые пытались достичь левого берега Днепра. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации, технике и артиллерийским позициям ВСУ на правом берегу, успешно вели борьбу с разведывательными и ударными беспилотниками противника, в ночное время уничтожили вражеские плавсредства на реке Днепр.

20 апреля командир добровольческой казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Днепр» Андрей Жидков сообщил, что бойцы бригады уничтожили два разведывательных катера ВСУ в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении.

В этот же день начальник пресс-службы группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России Роман Кодрян сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на херсонском направлении до 60 человек личного состава, а также три десантные лодки, 45 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, семь орудий полевой артиллерии и миномётов и пять единиц автомобильной техники.