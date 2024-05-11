Москва, 11 мая, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Дипломат Марья Лиивала займёт пост посла Финляндии в Москве, сообщил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

РИА Новости/Илья Питалев

Финские власти решили назначить Лиивала послом в России с 1 сентября, Москва уже выдала агреман — согласие на назначение. По словам Беляева, Лиивала опытный и высокопрофессиональный дипломат, ранее она уже работала в финском диппредставительстве в Москве.

«Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны на такое назначение», — приводит слова Беляева aif.ru.

Марья Лиивала родилась в 1964 году. Она руководила дипломатическими миссиями Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года занимала должность директора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии финского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, отношения между Финляндией и Россией начали портиться в 2022 году, когда Хельсинки поддержал антироссийские санкции Запада. В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО.

В ноябре 2023 года финские власти закрыли КПП на границе с Россией, объяснив такое решение «наплывом беженцев». При том, что большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Финляндия не хочет обсуждать угрозы для безопасности, якобы исходящие со стороны Москвы, и уклоняется от прямого диалога с российскими пограничными службами. Она отметила, что Хельсинки действует в духе возврата к временам холодной войны и занимается возведением новых разделительных линий на европейском континенте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

С 24 января 2024 года МИД России прекратил действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией, подписанное в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Тогда стороны договорились укреплять и развивать сотрудничество на основе взаимной выгоды. Соглашение было бессрочным, у каждой из сторон было право остановить его действие.