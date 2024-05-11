Эль-Кувейт, 11 мая, 2024, 08:08 — ИА Регнум. В Кувейте распустили избранный в начале апреля парламент, а также приостановили действие ряда положений конституции страны. Об этом 10 мая объявили в эфире государственного телевидения со ссылкой на указ эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

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«Разногласия на политической сцене Кувейта достигли уровня, который не позволяет нам больше молчать. Поэтому вынуждены распустить Национальное собрание и остановить действие некоторых статей Конституции на срок, не превышающий четырёх лет», — зачитали дикторы.

По решению эмира ряд полномочий парламента переходит к нему и правительству Кувейта.

После роспуска парламента шейх обратился к нации и подчеркнул, что никто не стоит выше закона. По словам политика, он не допустит разрушения государства. Кое-кто из депутатов, по его словам, вмешивался в полномочия эмира, а некоторые навязывали условия по оказанию помощи в формировании правительства. Это неприемлемо, поскольку такое право принадлежит эмиру, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха привели к присяге перед Национальным собранием 20 декабря 2023 года. Он стал 17-м по счёту правителем Кувейта после кончины бывшего эмира, его старшего брата Навафа.

О смерти 86-летнего эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха объявили 16 декабря 2023 года. Страна на 40 дней погрузилась в траур. В конце ноября правителя госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Он возглавлял Кувейт с 30 сентября 2020 года.