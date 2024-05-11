Лондон, 11 мая, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Создаваемая Россией и Китаем справедливая мировая система приведёт к ослаблению Запада. Соответствующее мнение 8 мая в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Общая картина такова, что они, Россия и Китай, по сути, создают альтернативный мир… Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление… мощи Запада», — уточнил экономист.

По словам эксперта, действия Москвы и Пекина не означают, что они враждебно воспринимают Запад, их волнует только выстраивание справедливого многополярного мира. При этом Западу крайне неприятен предлагаемый вариант мироустройства, ему хотелось бы нарушить российско-китайские связи, не понимая, что такие действия лишь работают на сближение России и Китая, заключил Норфилд.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ходе телефонных переговоров. Они заявили, что двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Лидеры подтвердили общий для двух стран курс, нацеленный на формирование основанного на международном праве справедливого, многополярного миропорядка.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что для Москвы и Пекина неприемлем политический курс США, пытающихся осуществлять давление на страны. Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике, несмотря на западные санкции, добавил Ушаков.

Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. РФ была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировое большинство, подчеркнул 7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации.