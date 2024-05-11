ЛНР, 11 мая, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Вероятно, атака велась ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом 10 мая в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

В результате удара загорелась нефтебаза. Также пострадали расположенные вблизи дома. Пасечник сравнил удары по Ровенькам с недавней атакой ВСУ на Луганск.

Жертвами атаки стали три человека, пострадали восемь граждан, у шести из них минно-взрывные травмы, ещё у двоих зафиксировали отравление продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток.

Кроме того, от обстрелов ВСУ повреждения получили жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и республиканского управления Следственного комитета России. Это преступление киевского режима против мирных граждан не останется безнаказанным, заверил Пасечник.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 мая в Луганске прогремела серия взрывов. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстреляли нефтебазу в черте города. В результате ночного удара пострадали пять человек, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.

Следователи СК России заявили, что детально установят обстоятельства обстрела Луганска. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ночью атаковали Луганск ракетами ATACMS. После удара по нефтебазе на предприятии начался пожар. Вероятно, при обстреле использовались ракеты из новой поставки США.