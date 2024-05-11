Вашингтон, 11 мая, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Есть подозрение, что армия Израиля использовала американское оружие в нарушение международных обязательств по защите мирного населения. Такие выводы сделаны в докладе Белого дома для Конгресса США.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Госдепартамент изучал применение оружия Израилем и другими странами в различных вооруженных конфликтах. Если будет доказано, что кто-то нарушил международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это вполне может приостановить поставки военной помощи.

В этой связи, учитывая значительную зависимость Израиля от американского оружия, есть основания полагать, что оборонные статьи использовались армией Израиля с 7 октября 2023 года в случаях, не совместимых с её обязательствами по международному гуманитарному праву, сделали заключение чиновники.

При этом в докладе акцентируется, что использовавшие американское оружие страны могли не учитывать практики смягчения ущерба гражданскому населению.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля утром 10 мая нанесла новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа, передавало агентство Agence France-Presse.

10 мая стало известно, что Израиль не одобрил предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Египетские СМИ 9 мая со ссылкой на источники проинформировали, что обе делегации покинули Каир после двухдневных переговоров.

Президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что США прекратят вооружённую поддержку Израиля в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.