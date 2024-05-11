Вашингтон, 11 мая, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан 10 мая принёс на своё выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи мини-шредер, которым демонстративно измельчил символический устав всемирной организации.

ladrm.ru Утилизация документов шредером

«Игнорируя Устав ООН и открывая палестинцам привилегии страны-члена, вы доказываете, что мораль — это просто слоган для вас, тогда как политика и интересы одерживают верх. Для вас Устав ООН лишь ничего не значащий документ. И голосование сегодня это докажет. Я покажу вам зеркало, чтобы вы могли в точности увидеть, что вы делаете с Уставом ООН», — заявил он, включив портативный измельчитель бумаг.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отреагировал на поступок израильского постпреда. Он напомнил, что ООН — это та организация, которая подразумевает уважение к основополагающему документу. Все страны всемирной организации в своё время пообещали соблюдать Устав ООН. От них ожидают исполнения данного обязательства, подчеркнул Хак. Затем он вынул из кармана свою копию документа и добавил, что уничтоженный экземпляр не единственный, их много, и, пока существует организация, уставу быть.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации. Согласно резолюции палестинская администрация имеет право делать заявления от имени групп стран, право на полноценное участие в конференциях ООН, международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.

В ходе голосования против принятия резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея. Поддержали документ 143 государства, включая Францию, Южную Корею, Японию, а также Россию и Китай. Большинство союзников США воздержались (Великобритания, Украина, Швейцария, Албания, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малави, Маршалловы острова, Монако, Нидерланды, Северная Македония, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату).

Израиль с 1948 года является полноправным членом ООН, а Палестина пока имеет статус наблюдателя организации.