Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Удалось установить личности троих из семи погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в городе Санкт-Петербурге. Перечень имён 10 мая опубликовали «Известия».

dzen.ru Пассажирский автобус упал с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге

В списке погибших значатся Марина Юлдашева 1995 года рождения, Елена Шарандо 1982 года рождения и Андрей Романов 1968 года рождения. Личности остальных жертв трагедии пока не установили.

В перечне пострадавших указали Алексея Храмова 1959 года рождения, Тамару Горчакову 1952 года рождения, Дмитрия Левина 1988 года рождения.

Кроме того, не удалось узнать имена двух пострадавших женщин, на вид которым около 60 лет.

Как передавало ИА Регнум, дорожная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Санкт-Петербурге утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, перед падением в реку он протаранил автомобиль.

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МЧС около 14:30 мск сообщило о завершении спасательной операции на месте ДТП.

Водитель перед выходом в рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту. Супруга водителя рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, рано утром его снова вызвали на работу. В свою очередь представители перевозчика заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, регламент работы соблюдён. В отношении перевозчика организовали комплексную проверку.

Водителя автобуса задержали. По факту ДТП возбудили два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.