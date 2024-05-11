Прага, 11 мая, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Чешская полиция объявила в розыск российского гражданина 56-летнего Андрея Аверьянова — якобы за причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице, которые произошли ещё в 2014 году. Об этом 10 мая сообщила газета České noviny.

Manolo Gómez Полиция Чехии

«Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Андрея Аверьянова», — написало издание.

Чешские следователи считают, что подчинённые «офицеры подразделения Аверьянова» Анатолий Чепига и Александр Мискин были зачинщиками взрывов, в результате которых погибли два человека.

По заверению полиции, пишет издание, Аверьянов опасен, но безоружен.

«С Аверьяновым общались Елена и Николай Шапошниковы, российские шпионы, получившие чешское гражданство. Шапошников работал в оружейной компании Imex Group, которая производила взрывы боеприпасов во Врбетице. Супруги предоставили российской разведке информацию о деятельности компании и документы», — цитирует следователей газета.

Полиция считает, что взрывы устроили сотрудники российской военной разведки ГРУ. Якобы они хотели предотвратить доставку боеприпасов в районы, где Россия проводила военные операции. Никаких доказательств чешская сторона не представила за всё время следствия.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Чехии отложила расследование дела о взрывах в 2014 году на складах боеприпасов во Врбетице, где хранили снаряды для продажи властям Украины. Ущерб превысил 1 млрд крон (около 47 млн евро).

В апреле 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш голословно обвинил в организации взрывов российские спецслужбы. В связи с этим Чехия объявила персонами нон грата 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия выдворила 20 чешских дипломатов и внесла Чехию в список недружественных государств.

Ранее чешские СМИ писали, что доклад о причастности российских спецслужб ко взрывам во Врбетице был направлен в канцелярию президента Чехии в апреле 2021 года. Как утверждается, он пролежал на столе президента Чехии Милоша Земана десять дней, прежде чем был им прочитан. Как писали журналисты, в докладе фигурировали имена «агентов ГРУ Петрова и Боширова», которых также обвиняли в отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

Сотрудники канцелярии президента не имели доступ к докладу. При проверке канцелярии президента на предмет соблюдения порядка работы с секретными документами сотрудники полиции выяснили, что доклад был уничтожен. Эксперты полиции намеревались найти на документе следы ДНК или отпечатки пальцев людей, не имевших доступа к докладу. Предположительно доклад был уничтожен по ошибке.