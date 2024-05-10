Белгород, 11 мая, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом вечером 10 мая сработала российская система ПВО — на подлёте к городу было сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

По предварительным данным экстренных служб, пострадали восемь мирных жителей.

Как пояснил Гладков, две женщины и мужчина с осколочными ранениями доставлены на скорой из посёлка Новосадовый в областную клиническую больницу.

Двоих пострадавших мужчин из посёлка Дубовое медики везут в городскую больницу № 2 в Белгороде. Ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

В Белгородском районе от сбитых воздушных целей противника в посёлке Новосадовый повреждения зафиксированы в 21 частном доме и одной надворной постройке. В селе Таврово пострадали 22 частных дома и четыре автомобиля. В Дубовом выбиты окна в четырёх квартирах. В селе Стрелецкое повреждения получили два автомобиля, в Никольском — в одном частном доме выбило окна.

«Выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы, пробиты кровли», — перечислил повреждения в населённых пунктах Вячеслав Гладков и заверил, что все оперативные и аварийные службы работают на местах.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник написал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.

Российские войска начали наступление на Харьков, заявил 10 мая журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Несколько взрывов были слышны поздним вечером 10 мая в подконтрольном украинским боевикам Херсоне. Об этом написало издание «Страна. ua».