Минск, 11 мая, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Бывший польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии из-за преследований на родине по обвинению в шпионаже, выложил 10 мая в Telegram-канале шуточный пост вместо «секретного документа».

Иван Шилов ИА Регнум Томаш Шмидт

«Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы. А если серьёзно, я не нарушал никаких польских законов. Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм», — прокомментировал Шмидт.

На одном из опубликованных изображений представлена фотография мужчины в кожаном пальто с револьвером в руке, похожего на главу польского правительства Дональда Туска.

Беглый судья Шмидт выложил фото Туска в форме НКВД вместо секретного документа

На обратной стороне снимка — дата 22 апреля 1957 года, совпадающая с днём рождения польского премьер-министра.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Томаш Шмидт анонсировал публикацию первого «секретного документа», вывезенного из Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 мая на заседании правительства заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам. По словам главы польского правительства, с судьёй, который имел доступ к министру юстиции, различным секретным документам, работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск.

На пресс-конференции в Минске 6 мая Шмидт отметил, что отказывается от должности судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы, протестуя против политики Польши в отношении Минска и Москвы. Он попросил об убежище в связи с преследованиями.

Начальник отдела судебной информации Высшего административного суда (ВАС) Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что уехавшего в Белоруссию Томаша Шмидта сняли с должности судьи воеводского административного суда в Варшаве. Дисциплинарный суд при ВАС разрешил привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также задержать и заключить под стражу. В отношении экс-судьи начали расследование по обвинению в шпионаже.