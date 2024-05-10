Москва, 11 мая, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 9 мая подписал указ о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер орденом Дружбы. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Таубер получила российскую награду «за заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами».

Орденом Дружбы награждаются граждане России и иностранных государств.

На заседании Совета Госдумы 10 мая спикер Вячеслав Володин по поручению главы государства вручил орден Марине Таубер, об этом написал депутат Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ в феврале 2024 года наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Владимир Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В ДНР посмертно наградили погибшего на фронте журналиста и краеведа Анатолия Жарова. Ему присвоили знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.