Украина, 10 мая, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Несколько взрывов были слышны поздним вечером 10 мая в подконтрольном украинским боевикам Херсоне. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в Telegram-канале СМИ.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Херсонской области звучал сигнал воздушной тревоги.

Об опасности с воздуха также предупредили жителей в Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Кае сообщало ИА Регнум, число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках в ЛНР увеличилось до трёх человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

На одного раненого увеличилось и количество пострадавших — до семи человек.

Киевские боевики поздним вечером 10 мая нанесли удар по мирному городу Ровеньки. В результате обстрела на нефтебазе начался сильный пожар.

Предварительно было известно об одном погибшем и шести пострадавших.

Боевики нанесли удар дроном-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Калужской области рядом со станцией «Полотняный завод» ночью 10 мая.

В Краснодарском крае спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой в ночь на 9 мая в результате атаки украинских БПЛА. Установлено, что шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров.

Вооружённые силы России поразили «Искандером» зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в подконтрольной Киеву Запорожской области 10 мая.