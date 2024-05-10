Вашингтон, 10 мая, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Основная часть американских союзников 10 мая воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, расширяющей права Палестины во всемирной организации.

(сс) PCF Bourges

В ходе голосования против принятия резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея.

Поддержали резолюцию 143 государства, включая Францию, Южную Корею, Японию, а также Россию и Китай.

Большая часть союзников США воздержалась (Великобритания, Украина, Швейцария, Албания, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малави, Маршалловы острова, Монако, Нидерланды, Северная Македония, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату).

В резолюции указывали, что Палестина имеет право на членство в организации на основании статьи 4 Устава ООН и должна быть принята в состав её членов. ГА ООН призывала международное сообщество скоординировать усилия для немедленного прекращения израильской оккупации, начавшейся в 1967 году, а также для урегулирования вопроса о Палестине и израильско-палестинского конфликта в соответствии с международным правом.

Палестина пока имеет статус наблюдателя ООН. При этом Израиль с 1948 года является полноправным членом организации.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации. Согласно резолюции палестинская администрация имеет право делать заявления от имени групп стран, право на полноценное участие в конференциях ООН, международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.

Ассамблея рекомендовала Совбезу ООН «положительно пересмотреть» вопрос о членстве Палестины в ООН. Пресс-секретарь американского постпредства при ООН Нэйт Эванс ещё до голосования в ГА заявил, что США заблокируют резолюцию в СБ ООН, так как палестинская администрация в настоящее время якобы не отвечает критериям членства согласно уставу организации.