Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 22:42 — ИА Регнум. На вечер 10 мая удалось установить трёх из семи погибших после падения пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Список опубликовали «Известия».

МЧС России/ТАСС

В числе погибших Марина Юлдашева 1995 года рождения, Елена Шарандо 1982 г. р., Андрей Романов 1968 г. р.

Известно, что пока неустановленному мужчине на вид 30– 40 лет.

Личности остальных погибших ещё не установили.

Остались живы, но пострадали Алексей Храмов 1959 года рождения, Тамара Горчакова 1952 г. р., Дмитрий Левин 1988 г. р., а также две неизвестные женщины, им примерно около 60 лет.

Спасены восемь человек, ещё десять человек выбрались самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус чуть не врезался в здание на набережной, затем протаранил автомобиль и упал с моста в реку.

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Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Количество погибших при падении автобуса в реку выросло до семи человек, сообщил 10 мая Следственный комитет.

Водитель перед работой прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая. Супруга водителя рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов и регламент работы был соблюдён. В отношении перевозчика начата комплексная проверка.

Александр Твериднев, пострадавший вместе с супругой в результате падения автобуса, рассказал «78.ru» подробности ДТП. По его словам, в момент аварии корпус транспорта ударился о поребрик. Машина стала резко набирать скорость и врезалась во встречный каршеринг. Не сбавляя скорости, автобус сбил ограждение и за доли секунды упал в воду.