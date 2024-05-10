Вашингтон, 10 мая, 2024, 22:28 — ИА Регнум. В Арктике выставили на продажу участок земли на архипелаге Шпицберген за 300 млн евро, написало 10 мая агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«В высоких широтах Арктики за 300 млн евро (323 млн долларов) продаётся участок земли размером с Манхэттен геополитического значения», — указали в материале.

Издание привело заявление юриста Пера Киллингстада, по словам которого это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане. Он добавил, что у будущего обладателя появилась возможность приобрести последний частный участок на девяти островах норвежского архипелага. Он расположен на расстоянии около 40 миль от города Лонгиербюен на острове Шпицберген. На участке площадью 14,83 тыс. акров более 3 миль береговой линии, а также много гор, фьордов и арктической дикой природы.

В статье указали, что продажа вызвана климатическими изменениями. По мнению авторов, у покупателя появится возможность создать на территории «стратегический плацдарм». Из-за таяния льда в районе Шпицбергена Россия сможет расширить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, учёные Санкт-Петербургского государственного университета и Арктического и антарктического научно-исследовательского института на основании анализа данных за последние 120 лет пришли к выводу, что температура воздуха на архипелаге Шпицберген повышается в три раза быстрее, чем в среднем в северном полушарии. По мнению некоторых специалистов, такая скорость изменения погоды в Арктике может привести к истончению льда и, вероятно, даже его исчезновению в ближайшие 100 лет.

Шпицберген (Свальбард) находится под формальным норвежским суверенитетом после Первой мировой войны по решению Лиги Наций. Однако архипелаг передали при условии, что за ним сохранится особый международный статус. В 1920 году подписали Шпицбергенский трактат, который закрепил суверенитет Норвегии над Свальбардом, однако все участники договора (а это более 50 стран) получили равные права на эксплуатацию его ресурсов. На сегодняшний день экономическое присутствие на Шпицбергене поддерживают только Норвегия и Россия, которая работает на архипелаге более 90 лет.