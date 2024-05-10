Москва, 10 мая, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Глава Следственно комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс зданий бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге, сообщила 10 мая пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Бастрыкин

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге», — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов. По поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

Как передавало ИА Регнум, в Германии в городе Лейпциге 9 мая неизвестные напали на комплекс бывшего генерального консульства России. Посольство РФ назвало атаку провокацией и потребовало от властей ФРГ наказать нарушителей.

Полиция Саксонии уточнила, что в причастности к нападению на бывшее генконсульство России в Лейпциге подозревают шесть человек. Полицейские изъяли у подозреваемых мобильные устройства, провели процедуру установления личностей, после чего отпустили.

Здание диппредставительства прекратило работу в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства.