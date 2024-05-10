Москва, 10 мая, 2024, 22:00 — ИА Регнум. В случае нехватки сырья производители соковой продукции будут искать альтернативные источники поставок и постараются не допустить резкого роста цен. Об этом 10 мая корреспонденту ИА Регнум заявил глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков, комментируя возможные изменения на продовольственных рынках из-за непогоды. Так, некоторые СМИ опубликовали прогноз о вероятном повышении цен на детское питание и соки определённых торговых марок.

Максим Блинов /РИА Новости

По словам Новикова, заморозки действительно повлияли на планы аграриев. Однако некоторые российские производители яблок предпочитают поставлять их в магазины в натуральном виде, а не отправлять на переработку. Кроме того, не все сорта яблок подходят для изготовления сока.

«На данный момент доля российского сырья для производства соковой продукции составляет около 50%. При этом основная часть концентрированного яблочного сока, поставляемая на российский рынок, производится в Китае. Если возникнет дефицит сырья, производители соковой продукции, вероятно, увеличат закупки через альтернативные каналы и будут стараться удерживать цены на свою продукцию, чтобы они не выросли слишком сильно», — отметил глава «Союзнапитков».

Как передавало ИА Регнум, в Минсельхозе России сообщили, что погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, ресурсы для этого есть. Отмечается, что региональные органы управления АПК совместно со специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» приступили к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур. Погибшие посевы будут пересеяны, для этого имеются все необходимые ресурсы. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 8 мая из-за заморозков режим ЧС регионального уровня ввели в Воронежской, Липецкой, а также Тамбовской областях.

Член комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников заявил, что майские заморозки в регионах России не приведут к значительному росту цен на детское питание. По словам Ситникова, заморозки повредили не деревья, а их соцветия. Сами яблони не пострадали, однако потери урожая будут ощутимыми. Клубника, отметил депутат, является морозостойким растением, поэтому из-за заморозков лишь будут смещены сроки выхода урожая этой ягоды. В целом в Липецкой области, о которой в первую очередь говорилось в прогнозах, около 6,5 тыс. гектаров яблоневых садов, а общая площадь яблоневых садов в России составляет почти 190 тыс. гектаров.