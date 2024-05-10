Москва, 10 мая, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Утверждение Госдумой Михаила Мишустина на должность премьер-министра говорит о консолидации власти. Об этом 10 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА Регнум Михаил Мишустин

На пленарном заседании 10 мая Государственная дума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров. За его назначение проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоялось после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций.

Баширов отметил, что российские власти работают в интенсивном режиме. Несмотря на то что конституционные графики длиннее, президент России и Госдума сочли необходимым не терять времени и проводить административные процессы в кратчайшие сроки.

По его словам, вопросы, заданные депутатами, и ответы Мишустина показали, что существует консолидация власти и общее понимание целей, стоящих перед страной для улучшения жизни граждан. Во время утверждения Мишустина не было споров, было лишь конструктивное обсуждение, добавил политолог.

«Президент России Владимир Путин, за которого проголосовало большинство граждан России, неоднократно говорил о целях и задачах, стоящих перед страной, о необходимости экономического развития, достижения технологического суверенитета и решения вопросов безопасности. Мишустин говорил об этом же, но в более детализированной форме. Если Владимир Путин говорил о целях в форме стратегии, то Мишустин — в конкретной форме. Преемственность целей и задач полностью соответствует логике управления правительством, о которой говорил Мишустин», — отметил Баширов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Указ главы государства был опубликован 10 мая. Указ вступил в силу с момента подписания.

Перед заседанием Госдумы Путин провёл встречу с Мишустиным. Глава государства выразил уверенность, что депутаты поддержат кандидатуру Мишустина, и отметил, что новый состав правительства должен в первую очередь стремиться к достижению национальных целей развития России.

Мишустин в ходе выступления в Госдуме, в частности, заявил, что правительству необходимо в соответствии с поставленной президентом задачей сделать всё возможное для повышения доходов граждан, отметил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года, и ответил отказом на предложение отказаться от бюджетного правила и Фонда национального благосостояния.

Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров, рассказал ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Мишустиным проработал более четырёх лет. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.