Нью-Йорк, США, 10 мая, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации.

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За резолюцию проголосовали представители 143 стран, в том числе России и Китая. Представители девяти государств, в том числе США и Израиля, проголосовали против, постпреды 25 стран воздержались.

Сейчас Палестина имеет в ООН статус наблюдателя. Согласно резолюции, палестинская администрация получит право делать заявления от имени групп стран, право на полноценное участие в конференциях ООН, международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.

Ассамблея рекомендовала Совету безопасности ООН «положительно пересмотреть» вопрос о членстве Палестины в ООН. При этом пресс-секретарь постпредства США при ООН Нэйт Эванс ещё до голосования в Генассамблее заявил, что США заблокируют резолюцию в Совбезе ООН, поскольку палестинская администрация в настоящее время якобы не отвечает критериям членства ООН согласно уставу организации.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции о признании Палестины полноправным членом ООН. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США, заблокировав резолюцию, подтвердили своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа.

Постпред России также отмечал, что членство Палестины в ООН создаст равные переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, что в свою очередь будет способствовать скорейшему урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

7 мая президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении выступили за создание независимой Палестины в границах, предусмотренных резолюцией ООН 1967 года. Они также призвали обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что Россия поддерживает создание суверенного палестинского государства в границах, предусмотренных резолюцией ООН 1967 года, и напомнил, что эту свою позицию РФ провозглашала и ранее.