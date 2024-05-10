Москва, 10 мая, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Майские заморозки в регионах России не приведут к значительному росту цен на детское питание. Об этом 10 мая корреспонденту ИА Регнум заявил член комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников, комментируя возможные изменения на продовольственных рынках из-за непогоды. В частности, некоторые СМИ опубликовали прогноз о вероятном повышении цен на детское питание и соки определённых торговых марок.

Максим Блинов/ РИА Новости

По словам Ситникова, заморозки повредили не деревья, а их соцветия. Сами яблони не пострадали, однако потери урожая яблок будут ощутимыми. Клубника, отметил депутат, является морозостойким растением, поэтому из-за заморозков лишь будут смещены сроки выхода урожая этой ягоды. В целом в Липецкой области, о которой в первую очередь говорилось в прогнозах, около 6,5 тысячи гектаров яблоневых садов, а общая площадь яблоневых садов в России составляет почти 190 тысяч гектаров.

«Морозы могут повлиять на общее производство яблок в стране, однако у производителей детского питания и соков есть возможность прибрести сырьё в других хозяйствах. Возможно, увеличатся затраты на логистику. В целом, надеюсь, заморозки не окажут серьёзного влияния на цены на детское питание, поскольку это продукты первой необходимости. Этот вопрос будет находиться на контроле у Федеральной антимонопольной службы и комитета Госдумы по защите конкуренции, чтобы сложившейся ситуацией не воспользовались для необоснованного повышения цен на фоне ажиотажа, связанного с погодными катаклизмами», — отметил депутат.

Как передавало ИА Регнум, в Минсельхозе России сообщили, что погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, ресурсы для этого есть. Отмечается, что региональные органы управления АПК совместно со специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» приступили к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур. Погибшие посевы будут пересеяны, для этого имеются все необходимые ресурсы. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 8 мая из-за заморозков режим ЧС регионального уровня ввели в Воронежской, Липецкой, а также Тамбовской областях.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 4 мая сообщил, что ожидаемая в первой декаде мая погода в России характерна для начала апреля. В центре европейской части России, а также в Поволжье и на Урале прогнозируется температура воздуха на 4–6 градусов ниже нормы, а к середине следующей недели будет отставать от нормы на 6–8 градусов. Вильфанд уточнил, что это связано с перемещением на огромную часть территории России арктических воздушных масс из района Северного Ледовитого океана, с Карского моря, а также с моря Лаптевых и с Новой Земли.