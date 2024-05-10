Вашингтон, 10 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Пентагон приказал вывести в полном составе американских военнослужащих из Нигера в течение следующих нескольких месяцев, пишет 10 мая газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министерство обороны приказало примерно 1000 американских военнослужащих в Нигере покинуть страну в течение следующих нескольких месяцев», — сказал изданию американский чиновник.

Как передавало ИА Регнум, в марте власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военнослужащим находиться на территории страны. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявил, что страна заинтересована в том, чтобы российские военные тренировали её войска.

3 мая агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Ниамее. В этот же день источник в силовых структурах африканского государства уточнил, что американские военные объявили повышенную боеготовность из-за размещения российских войск в Нигере.

8 мая министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что Вашингтону придётся вывести все свои войска из Нигера.

США до последнего старались сохранить военное присутствие в Нигере, и властям в Ниамее пришлось начать размещение российского контингента до того, как Пентагон вывезет свой персонал. При этом с уходом американцев вполне вероятно дальнейшее углубление военного сотрудничества Нигера с Россией. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум научный сотрудник Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв.