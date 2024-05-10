Киев, 10 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) создают десять новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Economist.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Одной из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, является создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению», — сказал Павлюк.

Вместе с тем отмечается, что Павлюк настаивает на том, что главной уязвимостью ВСУ является недостаток военной техники, а не живой силы.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля британский журнал The Economist написал, что российские военные с лёгкостью приближаются к позициям ВСУ, которые неспособны дать им отпор. Автор статьи отметил, что попытки украинской армии выстроить линии обороны могут оказаться тщетными, потому что ВС России продолжает наносить по ней удары и продвигаться.

Автор газеты Politico Джейми Деттмер 17 апреля написал, что Киев скатывается к катастрофе из-за отсутствия западной помощи, дефицита боеприпасов, потерь и падения боевого духа ВСУ. Он также посетовал на то, что в украинских городах исчезли очереди желающих пойти в ряды армии, которые наблюдались в начале конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля заявил, что спецоперация продолжается и её цели не изменились, несмотря то, что фактически являющиеся стороной конфликта западные страны постоянно меняют и расширяют модальности участия в нём.