Москва, 10 мая, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Дмитрий Астахов / РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Указ главы государства был опубликован 10 мая.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

Указ вступил в силу с момента подписания.

Как передавало ИА Регнум, Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра. «За» проголосовали 375 человек, 57 депутатов воздержались.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Мишустиным проработал более четырёх лет. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Перед заседанием Госдумы Путин провёл встречу с Мишустиным. Глава государства выразил уверенность, что депутаты поддержат кандидатуру Мишустина, и отметил, что новый состав правительства должен в первую очередь стремиться к достижению национальных целей развития России.

Мишустин в ходе выступления в Госдуме, в частности, заявил, что правительству необходимо в соответствии с поставленной президентом задачей сделать всё возможное для повышения доходов граждан, отметил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года, и ответил отказом на предложение отказаться от бюджетного правила и Фонда национального благосостояния.

Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров, рассказал ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.