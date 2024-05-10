Минск, 10 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника генштаба вооружённых сил — первого заместителя министра обороны, сообщила пресс-служба Лукашенко.

mil. by Генерал-майор Виктор Гулевич

Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту.

Генерал-майору сохранено право ношения военной формы и знаков различия, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Лукашенко назначил новым председателем Госпогранкомитета Белоруссии Константина Молостова. На этом посту Молостов сменил Анатолия Лаппо, уволенного с военной службы в запас. До этого назначения новый глава Госпогранкомитета республики занимал должность начальника Гродненской пограничной группы.

В феврале 2023 года Лукашенко назначил первым заместителем госсекретаря совета безопасности Белоруссии Павла Муравейко. Лукашенко в своём комментарии отметил выдающиеся «боевые» качества Муравейко. До назначения тот занимал должность заместителя начальника генштаба — начальника главного оперативного управления вооружённых сил Белоруссии.

В апреле 2024 года делегаты Всебелорусского народного собрания утвердили новую военную доктрину страны. Доктрина сохраняет оборонительный характер, отмечало минобороны Белоруссии. Генштаб республики в свою очередь сообщал, что, согласно новой военной доктрине, агрессию против государства, союзного Белоруссии, Минск будет рассматривать как нападение на себя.