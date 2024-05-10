Ишимбай, Башкирия, 10 мая, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом сообщает 10 мая пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуратура Республики Башкортостан

ДТП произошло около 13:00 по местному времени на 29-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк, на перекрёстке между сёлами Петровское и Янурусово. Внедорожник Volkswagen Amarok столкнулся с Daewoo Nexia и слетел в кювет, а легковой автомобиль загорелся.

В автомобиле Daewoo погиб пассажир. Водитель и ещё два пассажира, в том числе ребёнок, доставлены в больницу в Стерлитамаке с травмами.

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На опубликованных ведомством кадрах видно, что иномарка полностью сгорела. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на 45-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись автобус и грузовик, от удара оба транспортных средства загорелись. Сообщалось об одном погибшем. На месте аварии было ограничено движение.