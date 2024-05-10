Вашингтон, 10 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Потеря Украиной территорий ускорится, это будет заметно в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

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По его словам, время лидера киевского режима Владимира Зеленского уже на исходе. Ситуация на фронте — основной фактор, определяющий для Киева предстоящие потрясения.

«Если вы посмотрите на всю эту тысячекилометровую линию фронта, то увидите, что Россия освобождает по одному селу в день. По меньшей мере по одному селу, продвигаясь вперёд», — отметил Джонсон.

Это набирает обороты подобно тому, когда огромный камень катится с горы. Они не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, добавил бывший агент ЦРУ.

На Западе царит паника, там не знают, что делать, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 5 по 10 мая российские войска, по данным Минобороны, освободили село Новокалиново в ДНР, а также сёла Котляровка и Кисловка в Харьковской области.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные ночью 10 мая вели массированный обстрел целей в Харьковской области. По его словам, «приграничье с ночи пришло в движение», ВС России вели огонь из «всех возможных калибров», задействовали самолёты и ракеты. Он добавил, что поступают сообщения об освобождении населённых пунктов и движении в сторону Харькова.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье. Он отметил, что столкновения идут на нескольких участках.