Тбилиси, 10 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Российский гражданин есть среди протестующих, задержанных в Тбилиси за беспорядки у здания парламента Грузии. Об этом заявил 10 мая спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

ТАСС/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

По его словам, шесть человек были задержаны за проявление насилия в отношении полицейских и повреждение имущества, а именно камер наблюдения с целью «сокрытия преступлений».

«Мы увидели, что среди этих шестерых есть гражданин России», — сказал Папуашвили.

Властям предстоит разобраться, кто этот человек, который был не просто участником, а тем, кто применял насилие, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, стихийная акция протеста началась в Тбилиси после того, как оппозиционного блогера Учи Абашидзе арестовали за незаконное хранение оружия. Его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке и в какой-то момент направились к зданию парламента. Полиция провела задержания.

Ранее Папуашвили заявил, что лиц, уличённых в разжигании насилия на акциях протеста в Грузии, внесут в специальную базу данных. Он уточнил, что в список войдут люди, принимавшие участие в насилии, уличённые в угрозах, шантаже и других противозаконных действиях, а также симпатизирующие таким действиям. Базу разместят на специальной веб-странице, доступной для просмотра.

В конце апреля в Грузии возобновились массовые выступления оппозиционных политических партий против законопроекта об иноагентах. В частности, 2 мая митингующие перекрыли дорогу на площади Героев и проспект Руставели в Тбилиси, произошли задержания.