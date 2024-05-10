Киев, 10 мая, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Харьковской и Волынской областях Украины были повреждены газопроводы, сообщило 10 мая министерство энергетики страны в Telegram-канале.

ТАСС/Marcus Brandt/dpa

«В одном из населённых пунктов Харьковского района повреждён газопровод высокого давления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без газоснабжения остались 684 абонента. В одном из населённых пунктов Луцкого района Волынской области был повреждён газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 239 абонентов, добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Украины сообщили о повреждении 800 объектов теплоснабжения. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на их восстановление потребуется не меньше 1 млрд долларов.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.