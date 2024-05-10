Москва, 10 мая, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил депутатов Госдумы составить список министров, которые не отвечают на их звонки.

Дмитрий Астахов /РИА Новости Михаил Мишустин

В ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на должность премьера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в целом контакт Госдумы с правительством хорошо налажен, но бывали случаи, когда депутаты не могли дозвониться до министров.

«Если кто кому не перезвонил, даже исполняющий обязанности, сегодня же разберёмся. Просьба список сделать, кто не перезвонил», — ответил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра. «За» проголосовали 375 человек, 57 депутатов воздержались.

Ранее Володин сообщил, что президент Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Спикер отметил, что Госдума сформирует состав правительства впервые в современной истории России. Депутатам предстоит утвердить, помимо кандидатуры председателя правительства, также кандидатуры его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Мишустиным проработал более четырёх лет. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Перед заседанием Госдумы Путин провёл встречу с Мишустиным. Глава государства выразил уверенность, что депутаты поддержат кандидатуру Мишустина, и отметил, что новый состав правительства должен в первую очередь стремиться к достижению национальных целей развития России.

Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что правительству необходимо в соответствии с поставленной президентом задачей сделать всё возможное для повышения доходов граждан, отметил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года, и ответил отказом на предложение отказаться от бюджетного правила и Фонда национального благосостояния.