Москва, 10 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Трое уроженцев Дагестана первыми бросились на помощь людям, которые оказались в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Об этом депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев сообщил 10 мая в Telegram-канале.

Кадр из видео

Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов были в числе очевидцев, которые прыгнули в воду и стали спасать пассажиров автобуса. На кадрах с места происшествия видно, как мужчинам, забравшимся на его крышу, бросают с моста спасательные круги.

«Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств. В кадре звучит аварская речь», — написал Хамзаев.

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Дагестанцы работают в строительной сфере, они ехали на пятничную молитву, добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, рейсовый автобус, пробив ограждение, вылетел с Поцелуева моста в реку Мойку и сразу же ушёл под воду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, затем столкнулся с автомобилем и упал с моста.

Спасатели доставали пострадавших из автобуса и прямо на крыше делали им массаж сердца. По данным МЧС, из затонувшего автобуса извлекли девять человек. Трое погибли, двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.

Компанию-перевозчика «Такси», которой принадлежал автобус, за последние два с половиной года 23 раза привлекали к ответственности районные суды Петербурга. По словам жены, водитель страдал от недосыпа из-за ненормированного рабочего графика.