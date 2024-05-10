Берлин, 10 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Активисты леворадикальных движений проводят масштабную акцию протеста у завода Tesla в Грюнхайде в северо-восточной части Германии и пытаются прорваться на территорию предприятия, сообщила 10 мая газета Bild.

Global look Press/Michael Ukas/dpa

16 мая местный совет должен утвердить план расширения завода. Активисты выразили недовольство этими намерениями. В публикации отмечается, что в митингах, начавшихся 9 мая, принимают участие около 1200 человек из разных европейских стран.

Ситуация обострилась 10 мая, когда митингующие прорвались на пути заводской железной дороги. Произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали трое правоохранителей и один из участников акции. Несколько человек были задержаны.

На подъездах к заводу стоят водомёты, а протестующие установили палатки, около которых развеваются флаги Палестины и леворадикальной группировки «Фракция Красной армии». Из-за протестов работа предприятия 9 мая была прервана, её предполагается возобновить 13 марта.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla в Германии остались без электричества из-за поджога подстанции. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал происшедшее терактом и заявил, что полиция и органы безопасности должны сделать всё необходимое для установления виновных.

Tesla оценила сумму ущерба от простоя в несколько сотен миллионов евро, через несколько дней завод возобновил работу, а позднее его посетил владелец Tesla Илон Маск и заявил о планах расширения предприятия.

В январе Tesla сообщала, что приостановит производство автомобилей на предприятии под Берлином ввиду дефицита комплектующих. Из-за нападений в Красном море грузовые потоки переориентировались на маршрут, проходящий через мыс Доброй Надежды, что увеличивает продолжительность пути и создаёт разрыв в цепочках поставок, пояснила компания.