Москва, 10 мая, 2024, 22:21 — ИА Регнум. В британском обществе растёт недовольство из-за ухудшения уровня жизни людей. Причиной этого стали антироссийские санкции, которые сильно ударили по странам Евросоюза. Об этом 10 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог Никита Ляховецкий, комментируя слова бывшего старшего специального советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминика Каммингса.

Иван Шилов ИА Регнум

Каммингс заявил, что единственный урок, который Запад может продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину изъятием активов, — это полный идиотизм решений западных политиков.

Ляховецкий отметил, что Каммингс достаточно давно и последовательно критикует политику британских властей, что и сделало его популярным. Своими словами он выражает позицию достаточно большой части британского общества. За последние два года британцы объективно стали жить хуже, и ухудшение их жизни является прямым следствием санкционной политики Великобритании в отношении России. Однако по Великобритании антироссийские санкции ударили сильнее, эта страна пережила кризис, усугублённый выходом страны из Евросоюза, на который наложились последствия санкций, добавил политолог.

«Из-за инфляции, которая была спровоцирована ростом цен на энергоносители, в стране пострадали фермеры и простые граждане, которые недовольны увеличением тарифов на отопление. Именно об этом и говорит Каммингс. В британском обществе растёт недовольство, люди уже не хотят слышать оправдания, они ждут решений, которые бы могли исправить ситуацию. Недавно прошедшие в Великобритании муниципальные выборы показали, что избиратели ищут выход из сложившейся ситуации вне устоявшегося политического поля из двух основных партий страны», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в Европе подобные политики тоже появляются. Например, в Словакии политики, которые выступают за развитие отношений с Россией, уже победили на выборах. Через несколько месяцев состоятся выборы в Европарламент. Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и других западных политиков пугает, что на уровне ЕС происходит сильный рост национальных политических партий, которые заявляют о необходимости прекращения санкционной войны с Россией. Для жителей ЕС эта тема становится близкой, так как они понимают прямую связь между ухудшением своего уровня жизни и тем, что их страны поддерживают Украину, пытаясь воевать с Россией. Жители ЕС видят, что уровень их жизни ухудшается. Поэтому получают рекордную поддержку избирателей партии, которые прямо об этом заявляют: «Альтернатива для Германии» в ФРГ, партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен во Франции, уточнил Ляховецкий.

Как передавало ИА Регнум, Каммингс уверен, что антироссийские санкции привели страны Запада к зашкаливающему росту бытовых расходов. Рестрикции стали катастрофой для европейской политики и навредили Европе гораздо сильнее, чем России, добавил экс-советник. По его словам, конфликт на Украине был для Джонсона лишь способом потешить свои фантазии «статусом нового Черчилля».

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что фактическая кража Вашингтоном российских активов спровоцирует ЕС на такой же шаг, что грозит разрушением европейской экономики.

По его словам, три вывода можно сделать после решения палаты представителей Конгресса США о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Во-первых, откровенно неправовое решение подорвёт доверие к США, разрушит принцип неприкосновенности собственности, существующий в мировой финансовой системе, и создаст прецедент. Так у России появятся основания поступать так же в отношении иностранных активов.

Во-вторых, в США находится меньшая часть средств РФ, заблокированных по всему миру, — только 5–6 млрд долларов. Основная часть активов — 210 млрд евро — заморожена в Евросоюзе. И в-третьих, полагает спикер Госдумы, США больше не верят в победу киевского режима, поэтому готовы помогать Украине только в кредит либо передавать ей не свои, а чужие средства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение по российским активам воровством, нацеленным на финансирование терактов киевского режима против Москвы.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, наглое и разрушительное решение по российским активам не принесёт ничего положительного международной политике. Проведена ещё одна смысловая линия сдерживания, впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с США и Великобританией, добавил он.