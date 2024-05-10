Москва, 10 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В России рост валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года составил 5,4%, а рост реальных располагаемых доходов населения — 5,9%, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вопреки сегодняшнему давлению, у нас в I квартале рост по многим макропоказателям зафиксирован положительный. ВВП I квартал — рост 5,4%», — сказал он на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

Мишустин добавил, что рост промышленного производства в России составил 5,6%, обрабатывающей промышленности — 8,8%, строительства — 3,5%, сельского хозяйства — 1,1–1,2%.

Как передавало ИА Регнум, после начала специальной военной операции западные страны неоднократно заявляли о цели погрузить Россию в изоляцию, а также разрушить её экономику. К 2024 году, по оценкам экспертов, в отношении России введено рекордное количество санкций Евросоюзом и США.

В августе 2023 года на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию по объёму ВВП по паритету покупательной способности.

В октябре того же года президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью преодолела экономический спад 2022 года. Он назвал это хорошим результатом российской экономики.

25 апреля глава государства заявил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике России укрепляются, а статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста валового внутреннего продукта. ВВП в январе–феврале вырос в годовом выражении на 6%, по итогам года рост может составить более 3%, отметил он.